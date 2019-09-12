Покер Роналду принес Португалии вторую подряд победу в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В одном из поединков отборочного цикла ЧЕ-2020 по футболу команда Португалии гостила в шестом туре в Литве, сообщает УНН.
В первом тайме на гол с пенальти от Криштиану Роналду хозяева ответили взятием ворот от Андрюшкявичюса. Однако во втором тайме феерическую результативность демонстрировал только Роналду. Сначала лидер гостей отличился курьезным голом - после его удара низом вратарь отбил мяч, который затем от его головы влетел в сетку.
Далее Роналду дважды забивал с передач Бернарду Силвы - 4:1. Точку во встрече в компенсированное время установил полузащитник Уильям Карвалью - 5:1.
Примечательно, что Португалия нанесла 31 удар против 7 у литовцев, а также подали 14 угловых против 4 у оппонентов.
Отметим, что в группе В Украине с 13 очками осталась первой. Португалия набрала 8 баллов и с одним матчем в запасе идет второй.