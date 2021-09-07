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Погіршення ситуації з COVID-19: в уряді впродовж тижня мають визначитися з обмежувальними заходами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Протягом поточного тижня уряд визначиться щодо посилення обмежувальних карантинних заходів, пов’язаного із погіршенням ситуації з захворюваністю коронавірусом в Україні. Про це під час засідання погоджувальної ради ВР заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Протягом цього тижня Кабінетом міністрів України буде зазначено про потенційні обмежувальні заходи у зв’язку із ситуацією та негативною тенденцією, яка сьогодні спостерігається у зв’язку з поширенням вірусної інфекції COVID-19”, - заявив Мельничук.

Додамо

Як стало відомо УНН з власних джерел, влада готується до запровадження посиленого карантину у столиці з 15 вересня. 

Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину.

Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку.

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