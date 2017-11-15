Подружжя, по авто якого стріляв Колмогоров, не мало стосунку до сепаратистів – Матіос

“Найголовніше, жодних даних про будь-яке відношення до сепаратистських рухів з боку цих двох нещасних людей, чоловіка, який залишився з дитиною на руках і загиблої жінки, за офіційними даними СБУ, які лежать у матеріалах кримінального провадження й інших підрозділів, не було”, — запевнив він.

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Матіос наголосив, що за переконанням державного обвинувача були достатні докази для засудження Колмогорова.

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“Смерть безневинної людини, 31-річної жінки, яка була вбита внаслідок свідомих дій військовослужбовця, який знаходився за 40 кілометрів від лінії розмежування, де не було жодного блокпоста, де було передмістя міста Маріуполь, тільки тому, що він не знає української чи російської мови і не розуміє різниці між словами „зупинити“ і „застрелити“ не може бути фактором виправдання”, — зазначив він.

Нагадаємо, 7 листопада Вищий спецсуд звільнив з-під варти прикордонника Колмогорова і скерував вказане кримінальне провадження на новий судовий розгляд.