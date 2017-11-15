Супруги, по авто которых стрелял Колмогоров, не имели отношения к сепаратистам - Матиос

"Самое главное, никаких данных о каком-либо отношении к сепаратистским движениям со стороны этих двух несчастных людей, мужа, который остался с ребенком на руках, и погибшей женщины, по официальным данным СБУ, которые лежат в материалах уголовного производства и других подразделений, не было", - заверил он.

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Матиос отметил, что по убеждению государственного обвинителя были достаточные доказательства для осуждения Колмогорова.

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"Смерть невинного человека, 31-летней женщины, которая была убита в результате сознательных действий военнослужащего, который находился в 40 километрах от линии разграничения, где не было ни одного блокпоста, где был пригород города Мариуполь, только потому, что он не знает украинского или русского языка и не понимает разницы между словами "остановить" и "застрелить" не может быть фактором оправдания", - отметил он.

Напомним, 7 ноября Высший спецсуд освободил из-под стражи пограничника Колмогорова и направил указанное уголовное производство на новое судебное рассмотрение.