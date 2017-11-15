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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 24946 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 43994 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 53967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58188 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 94411 просмотра

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Супруги, по авто которых стрелял Колмогоров, не имели отношения к сепаратистам - Матиос

Киев  •  УНН

 • 12517 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По официальным данным Службы безопасности Украины, супруги, по автомобилю которого стрелял пограничник Сергей Колмогоров, не имело никакого отношения к сепаратистским движениям. Об этом сказал в эфире "112 Украина" заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Самое главное, никаких данных о каком-либо отношении к сепаратистским движениям со стороны этих двух несчастных людей, мужа, который остался с ребенком на руках, и погибшей женщины, по официальным данным СБУ, которые лежат в материалах уголовного производства и других подразделений, не было", - заверил он.

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Матиос отметил, что по убеждению государственного обвинителя были достаточные доказательства для осуждения Колмогорова.

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"Смерть невинного человека, 31-летней женщины, которая была убита в результате сознательных действий военнослужащего, который находился в 40 километрах от линии разграничения, где не было ни одного блокпоста, где был пригород города Мариуполь, только потому, что он не знает украинского или русского языка и не понимает разницы между словами "остановить" и "застрелить" не может быть фактором оправдания", - отметил он.

Напомним, 7 ноября Высший спецсуд освободил из-под стражи пограничника Колмогорова и направил указанное уголовное производство на новое судебное рассмотрение.

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