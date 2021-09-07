Подорожчання проїзду в маршрутках чекає Одесу

У пресслужбі мерії підтверджують, що сповіщені про намір перевізників, які обслуговують маршрути. Однак офіційного коментаря керівництва міста немає.

Відзначимо, що про ймовірне підвищення ціни за проїзд в Одесі говорили ще минулої осені, проте проїзд не було здорожчено.

Зараз ціна становить 7 гривень - на такому рівні її встановили на початку 2018 року. Питання підвищення ціни не потребує узгодження з міською владою і не буде розглядатися ні міськвиконкомом, ні міською радою.