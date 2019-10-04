Початок опалювального сезону: які проблеми залишились не вирішеними
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В різних областях України триває підготовка до опалювального сезону. Про це повідомили в УНН.
У низці областей України залишились невирішеними різноманітні проблеми, пов’язані з опалювальним сезоном.
Наприклад, на Закарпатті не вирішені питання теплопостачання гуртожитків Мукачівського аграрного та Мукачівського кооперативного торгівельно-економічного коледжів, та кількох шкіл.
У Чернівцях виникли проблеми з 14 виробниками тепла – вони, станом на 1 жовтня 2019 року, не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Ці постачальники не зможуть отримати газ від АТ "Чернівцігаз", при цьому, вони обслуговують близько 46 тисяч домогосподарств та майже 450 непобутових споживачів, серед яких є школи та дитсадки.
У Вінниці одним з невирішених питань залишаються борги населення перед постачальником тепла. Так, загалом є 23 805 особових рахунків споживачів, які мають борг.
В Одесі підготовка до опалювального сезону триває: компаніям КП "ТГО", АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Одесобленерго", ТОВ "Одесагаз-Поставка" доручено підписати графік реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ.
"Зокрема, обговорювалися й питання встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, послуги з централізованого опалення", - йдеться у повідомленні.
У Миколаєві не вирішене питання заборгованості заробітної плати працівникам "Миколаївоблтеплоенерго". "За два тижні початок опалювального сезону і депутати, як ніхто інший, зацікавлені в його стабільному проходженні. Колектив звертається з проханням виділити 32 млн грн. на погашення тримісячної заборгованості із заробітної плати та боргів перед обленерго. Місто до опалювального сезону готове. Питання – чи він почнеться, адже люди масово звільняються", - сказала голова обласної профспілки працівників житлово-комунального господарства Світлана Начинова.
Нагадаємо, що підключення опалення об’єктам соціальної сфери відбудеться з 10 жовтня, а житловому фонду - з 15 жовтня.