Побиття танцівника балету Дорофєєвої: постраждалий вийшов із коми

Деталі

Новиною Надя Дорофєєва поділилася в Instagram-сторіз. Співачка розмовляла з матір’ю постраждалого, яка повідомила їй, що хлопець сьогодні прокинувся. Також Дорофєєва зазначила, що надалі розповідатиме про стан танцівника.

Зараз деталей про його самопочуття немає.

Цитата

“Друзіііі! Щойно говорила з мамою Жені. Женя сьогодні прокинувся. Як і що далі — повідомлятиму”, — написала співачка.

Нагадаємо

Постраждалий є учасником шоу-балету “DOROFEEVA”. 1 серпня Дорофєєва повідомила, що невідомий чоловік напав і побив танцівника, внаслідок чого потерпілому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

В Управлінні державної охорони (УДО) України заявили, що нападником на танцівника балету був чинний військовослужбовець держоргану. 2 серпня його затримали і повідомили про підозру.