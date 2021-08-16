Побиття танцівника балету Дорофєєвої: постраждалий вийшов із коми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Танцівник із балету співачки Наді Дорофєєвої, якого 1 серпня побив колишній працівник Управління державної охорони, сьогодні вийшов із коми. Про це повідомила Дорофєєва в Instagram, інформує УНН.
Деталі
Новиною Надя Дорофєєва поділилася в Instagram-сторіз. Співачка розмовляла з матір’ю постраждалого, яка повідомила їй, що хлопець сьогодні прокинувся. Також Дорофєєва зазначила, що надалі розповідатиме про стан танцівника.
Зараз деталей про його самопочуття немає.
Цитата
“Друзіііі! Щойно говорила з мамою Жені. Женя сьогодні прокинувся. Як і що далі — повідомлятиму”, — написала співачка.
Нагадаємо
Постраждалий є учасником шоу-балету “DOROFEEVA”. 1 серпня Дорофєєва повідомила, що невідомий чоловік напав і побив танцівника, внаслідок чого потерпілому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
В Управлінні державної охорони (УДО) України заявили, що нападником на танцівника балету був чинний військовослужбовець держоргану. 2 серпня його затримали і повідомили про підозру.