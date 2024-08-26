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По Херсону ворог уночі вдарив дронами, 2 постраждалих, в області є загиблий і поранені

По Херсону ворог уночі вдарив дронами, 2 постраждалих, в області є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 21020 перегляди

Російські війська атакували Херсонську область, спричинивши жертви та руйнування. Внаслідок обстрілів та авіаударів постраждали цивільні об'єкти, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

По Херсону російські війська вночі вдарили з дронів, відомо про 2 постраждалих, в області за минулу добу є загиблий і поранені, сьогодні ще одну людину поранено, повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і в Херсонській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі російська армія вдарила по Херсону з безпілотників. Близько 3:00 через скидання вибухівки з БПЛА постраждали двоє людей. 57-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. У 76-річної жінки – вибухова травма, поранення грудної клітини і гомілки. Обох потерпілих "швидка" доставила до лікарні", - повідомили у Херсонській ОВА у Telegram.

"До уваги жителів Херсонської громади! Внаслідок масованої атаки ворога в енергетичному секторі України склалась критична ситуація. В регіонах пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. По всій країні задіяні аварійні відключення. Обмеження електропостачання можливі і у нашій громаді. Це може статися без попередження, але тільки тоді, коли без відключень не обійтися", - зазначив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

За минулу добу, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Михайлівка, Садове, Станіслав, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Веселе, Дудчани, Томина Балка, Комишани, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Придніпровське, Червоний Маяк та місто Херсон. російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю та пекарню; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчі споруди та приватні автомобілі. "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", - вказав голова ОВА у Telegram.

Уже сьогодні, за даними ОВА, близько 5:30 російські окупанти щонайменше чотири рази вдарили з артилерії по Томиній Балці у Херсонській області. Внаслідок "прильотів" у селі пошкоджено три житлові будинки. Там понівечено стіни, покрівлі та вибито вікна. Інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила.

Як повідомили в ОВА, у Золотій Балці російські війська скинули вибухівку з БПЛА на цивільний автомобіль. Через ворожий удар чоловік 1963 року народження дістав вибухову травму, контузію та легке уламкове поранення руки. Життю потерпілого нічого не загрожує, зазначили в ОВА.

Також в ОВА зазначили, що за медичною допомогою звернулася жителька Антонівки, яка постраждала через російський обстріл 23 серпня. У 55-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Нині вона – під наглядом лікарів. Як уточнив Мрочко, таким чином до 9 збільшилась кількість поранених у Херсонській громаді за 23 серпня.

Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру25.08.24, 08:10 • 38133 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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