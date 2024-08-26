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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Херсону враг ночью ударил дронами, 2 пострадавших, в области есть погибший и раненые

По Херсону враг ночью ударил дронами, 2 пострадавших, в области есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 09:07  •  14268 просмотра

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Российские войска атаковали Херсонскую область, вызвав жертвы и разрушения. В результате обстрелов и авиаударов пострадали гражданские объекты, повреждены жилые дома и инфраструктура.

По Херсону российские войска ночью ударили из дронов, известно о 2 пострадавших, в области за минувшие сутки есть погибший и раненые, сегодня еще один человек ранен, сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью российская армия ударила по Херсону с беспилотников. Около 3:00 из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадали два человека. 57-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. У 76-летней женщины - взрывная травма, ранение грудной клетки и голени. Обоих пострадавших "скорая" доставила в больницу", - сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.

"Вниманию жителей Херсонской громады! Вследствие массированной атаки врага в энергетическом секторе Украины сложилась критическая ситуация. В регионах повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По всей стране задействованы аварийные отключения. Ограничения электроснабжения возможны и в нашей громаде. Это может произойти без предупреждения, но только тогда, когда без отключений не обойтись", - отметил председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram.

За минувшие сутки, по данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Михайловка, Садовое, Станислав, Берислав, Белозерка, Благовещенское, Веселое, Дудчаны, Томина Балка, Камышаны, Токаревка, Тягинка, Новотягинка, Приднепровское, Красный Маяк и город Херсон. российские военные попали в образовательное учреждение, админздание и пекарню; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 15 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили. "Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения", - указал глава ОDА в Telegram.

Уже сегодня, по данным ОВА, около 5:30 российские оккупанты по меньшей мере четыре раза ударили из артиллерии по Томиной Балке в Херсонской области. В результате "прилетов" в селе повреждены три жилых дома. Там изуродованы стены, кровли и выбиты окна. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

Как сообщили в ОВА, в Золотой Балке российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль. Из-за вражеского удара мужчина 1963 года рождения получил взрывную травму, контузию и легкое осколочное ранение руки. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, отметили в ОВА.

Также в ОВА отметили, что за медицинской помощью обратилась жительница Антоновки, которая пострадала из-за российского обстрела 23 августа. У 55-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас она - под наблюдением врачей. Как уточнил Мрочко, таким образом до 9 увеличилось количество раненых в Херсонской общине за 23 августа.

Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру25 августа 2024, 05:10 • 37310 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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