Плакати про Brexit з обличчям Путіна продовжують з’являтись на вулицях Лондона
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Анонімна група активістів встановила білборди в Лондоні, “святкуючи співпрацю” між Росією та Великою Британією щодо виходу Сполученого Королівства з ЄС, передає УНН з посиланням на Independent.
Група, яка називає себе “Гордий ведмідь”, заявляє себе як “колектив російських агентів ГРУ”, але судячи зі змісту їхніх робот, це — британські добровольці та сатирики, які закликають до офіційного розслідування впливу Росії на референдум ЄС.
“Давайте святкувати червоний, білий та синій Brexit”, — гласить один з плакатів, розміщений у північному Лондоні і супроводжується зображенням Володимира Путіна, який підморгує і махає російським прапором.
Ще один плакат на сході Лондона містить напис “Спасибі! Борис", зображуючи колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона, який розмахує російськими прапорами.
Плакати та обліковий запис Twitter, пов’язаний з активістами, заохочують глядачів відвідати веб-сайт, на якому група сподівається зібрати 55 000 фунтів стерлінгів на розміщення реклами на 40-метровому екрані залізничного вокзалу Лондона Ватерлоо.
Повідомлення, скрите секретним кодом на сайті “Гордгого ведмедя”, попри розважливий стиль кампанії, закликають провести серйозне розслідування “в стилі Мюллера” щодо впливу Росії на рішення Великої Британії про вихід з ЄС.
Нагадаємо, влітку цього року Британія повідомила про те, що займається пошуками доказів того, що Росія прагнула вплинути на результат референдуму 2016 року, за підсумками якого Сполучене Королівство тепер виходить з Європейського союзу.
Як повідомила тоді газета The Sunday Times, Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю займається вивченням нових свідчень про наявність зв’язків з РФ у бізнесмена Аррон Бенкса, який був найбільшим донором агітаційної кампанії, яка закликала виборців підтримати ідею Brexit на зазначеному референдумі,