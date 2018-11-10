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Плакаты о Brexit с лицом Путина продолжают появляться на улицах Лондона

Плакаты о Brexit с лицом Путина продолжают появляться на улицах Лондона

Киев  •  УНН

 • 10161 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Анонимная группа активистов установила билборды в Лондоне, "празднуя сотрудничество" между Россией и Великобританией по выходу Соединенного Королевства с ЕС, передает УНН со ссылкой на Independent.

Группа, называющая себя "Гордый медведь", заявляет себя как "коллектив российских агентов ГРУ", но судя по содержанию их робот, это - британские добровольцы и сатирики, которые призывают к официальному расследованию влияния России на референдум ЕС.

"Давайте праздновать красный, белый и синий Brexit", - гласит один из плакатов, что расположен в северном Лондоне и сопровождается изображением Владимира Путина, который подмигивает и машет российским флагом.

Еще один плакат на востоке Лондона содержит надпись "Спасибо! Борис", изображая бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, который размахивает российскими флагами.

Плакаты и аккаунт Twitter, связанный с активистами, поощряют зрителей посетить веб-сайт, на котором группа надеется собрать 55 000 фунтов стерлингов на размещение рекламы на 40-метровом экране железнодорожного вокзала Лондона Ватерлоо.

Сообщение, скрытое секретным кодом на сайте "Гордгого медведя", несмотря на расчетливый стиль кампании, призывают провести серьезное расследование "в стиле Мюллера" о влиянии России на решение Великобритании о выходе из ЕС.

Напомним, летом этого года Великобритания сообщила о том, что занимается поисками доказательств того, что Россия стремилась повлиять на результат референдума 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь выходит из Европейского союза.

Как сообщила тогда газета The Sunday Times, Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью занимается изучением новых свидетельств о наличии связей с РФ в бизнесмена Аррон Бэнкса, который был крупнейшим донором агитационной кампании, призвала избирателей поддержать идею Brexit на указанном референдуме.

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