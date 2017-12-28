Півзахисник Мякушко став найкращим футболістом року в "Карпатах"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За підсумками голосування, яке проходило на офіційних сторінках “Карпат” у соціальних мережах Facebook та Instagram, вболівальники обрали півзахисника Сергія Мякушка найкращим футболістом “левів” у році, що минає. Про це інформує прес-служба “зелено-білих”, передає УНН.
Мякушко поповнив склад "Карпат" улітку 2017-ого року та зіграв у "зелено-білій" футболці 11 поєдинків, де забив три голи.
Крім того, за цей недовгий час півзахисник вперше отримав виклик до лав національної збірної України, а в товариському матчі проти команди Словаччини, 11 листопада на "Арені Львів" Мякушко дебютував за "синьо-жовтих".
Варто відзначити, що Мякушка було визнано найкращим гравцем 14 туру за версією Прем'єр-ліги.
Як повідомляв УНН, "Карпати" оштрафували на три очки та заборонили проведення трансферів.