"Північний потік-2" підвищить вразливість Європи - Держдеп США

“Будівництво Північного потоку-2 дозволить сконцентрувати близько 75% всього обсягу російського імпорту газу в Європу в одному напрямку. Це може підвищити вразливість Європи перед перебоями в поставках російського газу”, — сказала Х.Науерт.

Окрім того, за її словами, реалізація “Північного потоку-2” і “Турецького потоку” дозволить РФ припинити транзит газу через Україну.

Як повідомляв УНН, Данія ухвалила закон, що дозволить заблокувати будівництво “Північного потоку-2”.