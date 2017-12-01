"Північний потік-2" підвищить вразливість Європи - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Реалізація проекту “Північний потік-2” підвищить вразливість Європи перед перебоями поставок російського газу і дозволить РФ припинити транзит газу через Україну. Про це заявила офіційний представник держдепартаменту США Хезер Науерт, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Будівництво Північного потоку-2 дозволить сконцентрувати близько 75% всього обсягу російського імпорту газу в Європу в одному напрямку. Це може підвищити вразливість Європи перед перебоями в поставках російського газу”, — сказала Х.Науерт.
Окрім того, за її словами, реалізація “Північного потоку-2” і “Турецького потоку” дозволить РФ припинити транзит газу через Україну.
Як повідомляв УНН, Данія ухвалила закон, що дозволить заблокувати будівництво “Північного потоку-2”.