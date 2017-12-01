"Северный поток-2" повысит уязвимость Европы - Госдеп США

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71598 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58604 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66609 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74838 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115966 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Реализация проекта “Северный поток-2” повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и позволит РФ прекратить транзит газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науерт, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Строительство Северного потока-2 позволит сконцентрировать около 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа”, — сказала Х.Науерт.

Кроме того, по ее словам, реализация “Северного потока-2” и “Турецкого потока” позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.

Как сообщал УНН, Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство “Северного потока-2” .

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