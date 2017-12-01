"Северный поток-2" повысит уязвимость Европы - Госдеп США

“Строительство Северного потока-2 позволит сконцентрировать около 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа”, — сказала Х.Науерт.

Кроме того, по ее словам, реализация “Северного потока-2” и “Турецкого потока” позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.

Как сообщал УНН, Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство “Северного потока-2” .