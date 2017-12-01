"Северный поток-2" повысит уязвимость Европы - Госдеп США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Реализация проекта “Северный поток-2” повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и позволит РФ прекратить транзит газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науерт, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Строительство Северного потока-2 позволит сконцентрировать около 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа”, — сказала Х.Науерт.
Кроме того, по ее словам, реализация “Северного потока-2” и “Турецкого потока” позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.
Как сообщал УНН, Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство “Северного потока-2” .