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Північна Корея відкрила вогонь із артилерійських знарядь у море

Північна Корея відкрила вогонь із артилерійських знарядь у море

Київ • УНН

 • 1536043 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Північна Корея провела в неділю стрілянину з артилерійських знарядь у море, заявили південнокорейські військові, через кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав посилити обороноздатність для боротьби із зовнішніми загрозами. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що в неділю вранці він виявив кілька траєкторій польоту, які, ймовірно, належать північнокорейській артилерії.

Під час засідання Ради національної безпеки, скликаного для обговорення пусків, офіційні особи Південної Кореї висловили стурбованість тим, що Північна Корея модернізує системи озброєнь, які становлять пряму загрозу для Південної Кореї.

У своєму виступі на зборах правлячої партії минулого тижня Кім Чен Ин підкреслив необхідність зміцнення військового потенціалу своєї країни, заявивши, що нинішня обстановка в галузі безпеки «дуже серйозна».

Контекст

Артилерійські випробування Півночі привертають менше уваги, ніж пуски ракет. Але її передові артилерійські знаряддя далекої дії є серйозною загрозою безпеці густонаселеного столичного регіону Південної Кореї, який знаходиться всього за 40-50 кілометрів від кордону з Північною Кореєю.

Артилерійські пуски стали останніми у низці випробувань зброї, проведених Північною Кореєю цього року, що іноземні експерти називають спробою чинити тиск на своїх суперників, Вашингтон та Сеул, з метою послабити міжнародні санкції проти Пхеньяну та піти на інші поступки.

Офіційні особи Південної Кореї та США недавно заявили, що Північна Корея майже завершила підготовку до свого першого ядерного випробування за останні п'ять років. У березні Північна Корея провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти материкової частини США, порушуючи мораторій 2018 року на випробування таких ракет.

Можливе нове ядерне випробування Північної Кореї стане сьомим у своєму роді. Деякі експерти кажуть, що Північна Корея, ймовірно, скористається цим випробуванням для створення боєголовок, які будуть встановлені на тактичну ядерну зброю, призначену для ураження цілей у Південній Кореї.

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