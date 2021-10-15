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Південна Корея звернулася до Інтерполу з проханням заарештувати двох іноземців, в тому числі українця, через причетність до кібератаки

Київ • УНН

 • 17187 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Південна Корея заявила, що звернулася до Інтерполу з проханням про допомогу в арешті двох іноземців, в тому числі українця, які, за її твердженням, зіграли провідну роль в кібератаках і великомасштабному вимаганні проти південнокорейських і американських компаній. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Агентство поліції Кореї заявило, що воно отримало ордера на арешт всередині країни, і попросило Інтерпол видати “червоне повідомлення” для двох підозрюваних, щоб їх доставити до Південної Кореї.

Південнокорейська влада не назвала імена або додаткову інформацію про двох підозрюваних, щодо яких вони запросили повідомлення Інтерполу, за винятком того, що один з них є громадянином України.

Підозрюваний, який є громадянином України, був серед шести осіб, затриманих українською поліцією в червні, коли влада Південної Кореї і США приєдналися до рейдів по домівках підозрюваних, пов’язаних з синдикатом вимагачів “Clop”, у Києві та інших містах. Поліцейські операції були націлені на кандидатів у партнери російськомовної банди здирників, обвинуваченої в кібератаках на півмільярда доларів в результаті кібератак, які можуть бути зупинені тільки за допомогою програмного ключа, отриманого шляхом оплати злочинцям.

“Найпотужніші банди здирників діють з терпимістю Кремля, поза досяжністю західних правоохоронних органів. Російська влада їх не переслідує і не екстрадує”, — йдеться в повідомленні.

У заяві поліції Південної Кореї кажуть, що підозрювані, затримані в Україні в червні, нібито, співпрацювали з хакерською організацією і відмивали віртуальну валюту, отриману за допомогою програми-здирника, і конвертували її в готівку.

Раніше в цьому місяці поліція Південної Кореї вирішила вжити заходів до того, щоб троє із затриманих раніше в Україні і ще одна особа, громадянство якої вони відмовляються розкривати, були звинувачені в порушенні законів Південної Кореї про мережі зв’язку і захисту інформації, вимаганні та приховуванні злочинних доходів.

Південна Корея тепер намагається екстрадувати двох підозрюваних, які відіграли провідну роль в кібератаках.

Доповнення

За словами корейської поліції, український закон не дозволяє екстрадувати підозрюваних в скоєнні кримінальних злочинів за кордон, а правовий статус і місцезнаходження одного з підозрюваних невідомі. Три компанії і університет в Південній Кореї постраждали від атак програм-вимагачів в 2019 році. Злочинці вимагали викуп в біткойнах, еквівалентний 4,5 мільярда вон (3,8 мільйона доларів) готівкою.

У більш ранній заяві української поліції говорилося, що банда також була націлена на університети США, в тому числі Стенфордської медичної школи і Університет Меріленда.

Південнокорейська поліція заявила, що продовжить розслідування, щоб розібратися з хакерською групою, відповідальною за кібератаки. Поліція не встановила, де знаходиться ця організація і звідки її хакери.

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