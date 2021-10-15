Южная Корея обратилась в Интерпол с просьбой арестовать двух иностранцев, в том числе украинца, из-за причастности к кибератакам

Детали

Агентство полиции Кореи заявило, что оно получило ордера на арест внутри страны, и попросило Интерпол выдать “красное уведомление” для двух подозреваемых, чтобы их доставить в Южную Корею.

Южнокорейские власти не назвали имена или дополнительную информацию о двух подозреваемых, в отношении которых они запросили сообщения Интерпола, за исключением того, что один из них является гражданином Украины.

Подозреваемый, являющийся гражданином Украины, был среди шести человек, задержанных украинской полицией в июне, когда власти Южной Кореи и США присоединились к рейдам по домам подозреваемых, связанных с синдикатом вымогателей “Clop”, в Киеве и других городах. Полицейские операции были нацелены на кандидатов в партнеры русскоязычной банды вымогателей, обвиняемой в кибератаках на полмиллиарда долларов в результате кибератак, которые могут быть остановлены только с помощью программного ключа, полученного путем оплаты преступникам.

“Мощные банды вымогателей действуют с терпимостью Кремля, вне досягаемости западных правоохранительных органов. Российские власти их не преследует и не экстрадирует”, — говорится в сообщении.

В заявлении полиции Южной Кореи говорят, что подозреваемые, задержанные в Украине в июне якобы сотрудничали с хакерской организацией и отмывали виртуальную валюту, полученную с помощью программы-вымогателя, и конвертировали ее в наличные.

Ранее в этом месяце полиция Южной Кореи решили принять меры к тому, чтобы трое из задержанных ранее в Украине и еще один человек, гражданство которого они отказываются раскрывать, были обвинены в нарушении законов Южной Кореи о сети связи и защиты информации, вымогательстве и сокрытии преступных доходов.

Южная Корея теперь пытается экстрадировать двух подозреваемых, которые сыграли ведущую роль в кибератаках.

Дополнение

По словам корейской полиции, украинский закон не позволяет экстрадировать подозреваемых в совершении уголовных преступлений за границу, а правовой статус и местонахождение одного из подозреваемых неизвестны. Три компании и университет в Южной Корее пострадали от атак программ-вымогателей в 2019 году. Преступники требовали выкуп в биткойнах, эквивалентный 4,5 миллиарда вон (3,8 миллиона долларов) наличными.

В более раннем заявлении украинской полиции говорилось, что банда также была нацелена на университеты США, в том числе Стэнфордской медицинской школы и Университет Мэриленда.

Южнокорейская полиция заявила, что продолжит расследование, чтобы разобраться с хакерской группой, ответственной за кибератаки. Полиция не установила, где находится эта организация и откуда ее хакеры.