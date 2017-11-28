Південна Корея провела випробування у відповідь на пуск ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Південна Корея у відповідь на черговий пуск балістичної ракети КНДР, провела ракетні випробування, передає УНН з посиланням на Yonhap.
Як повідомили південнокорейські військові, ракетні випробування були проведені біля кордону східного моря з Північною Кореєю. Зазначається, що навчання провели через кілька хвилин після запуску балістичних ракет КНДР.
Під час навчань були запущені балістична ракета “Хенму-2” дальністю 300 кілометрів, ракета “Хесон-2” дальністю 1000 кілометрів і ракета “Спайс-2000” дальністю 57 кілометрів.
Також були задіяні ракетний підрозділ армії, корабель військово-морського флоту “Егіс” та винищувач авіації “КФ-16”.
Як повідомляв УНН, КНДР здійснила пуск невідомої балістичної ракети.