Южная Корея провела ракетные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Южная Корея в ответ на очередной пуск баллистической ракеты КНДР провела ракетные испытания, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
Как сообщили южнокорейские военные, ракетные испытания были проведены у границы восточного моря с Северной Кореей. Отмечается, что учения провели через несколько минут после запуска баллистических ракет КНДР.
Во время учений были запущены баллистическая ракета “Хенми-2” дальностью 300 километров, ракета “Хесон-2” дальностью 1000 километров и ракета “Спайс-2000” дальностью 57 километров.
Также были задействованы ракетное подразделение армии, корабль военно-морского флота “Эгис” и истребитель авиации “КФ-16”.
Как сообщал УНН, КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.