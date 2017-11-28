Южная Корея провела ракетные испытания в ответ на пуск ракеты КНДР

Как сообщили южнокорейские военные, ракетные испытания были проведены у границы восточного моря с Северной Кореей. Отмечается, что учения провели через несколько минут после запуска баллистических ракет КНДР.

Во время учений были запущены баллистическая ракета “Хенми-2” дальностью 300 километров, ракета “Хесон-2” дальностью 1000 километров и ракета “Спайс-2000” дальностью 57 километров.

Также были задействованы ракетное подразделение армии, корабль военно-морского флота “Эгис” и истребитель авиации “КФ-16”.

Как сообщал УНН, КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.