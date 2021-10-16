Питання юрисдикції суду по захопленню українських моряків у керченській протоці вирішиться через кілька місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Питання юрисдикції міжнародного арбітражного трибуналу в Гаазі з розгляду справи України проти Росії про інцидент в Керченській протоці буде вирішене через кілька місяців, повідомляється в суботу, 16 жовтня, передає УНН із посиланням на DW.
Контекст
Приводом для судового розгляду стало конфлікт, що сталася 25 листопада 2018 року. В той день три українських кораблі були силою зупинені російською береговою охороною в міжнародних водах неподалік від анексованого Криму при спробі пройти через Керченську протоку з Чорного моря в Азовське.
Українські військові, що знаходились на кораблях, а також працівники Служби безпеки України, що йшли з ними у супроводі, були звинувачені в незаконному перетині кордону і утримувались під вартою дев’ять місяців.
Київ упевнений, що рішення буде винесено на його користь
Позовна заява в зв’язку з даним інцидентом Україна подала 1 квітня 2019 року. Вона вимагала визнати, що РФ порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року. У серпні 2020 Росія подала попередні заперечення, поставивши під сумнів юрисдикцію арбітражу. Слухання в Гаазі за цими попереднім запереченням проходили з 11 до 16 жовтня.
Згідно із заявою Москви, Україна використовує міжнародний арбітраж для виправдання своєї військової авантюри.
Висновок суддів очікується через кілька місяців. Київ упевнений у своєму успіху і не сумнівається, що рішення буде винесено на його користь.
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