Питання юрисдикції суду по захопленню українських моряків у керченській протоці вирішиться через кілька місяців

Контекст

Приводом для судового розгляду стало конфлікт, що сталася 25 листопада 2018 року. В той день три українських кораблі були силою зупинені російською береговою охороною в міжнародних водах неподалік від анексованого Криму при спробі пройти через Керченську протоку з Чорного моря в Азовське.

Українські військові, що знаходились на кораблях, а також працівники Служби безпеки України, що йшли з ними у супроводі, були звинувачені в незаконному перетині кордону і утримувались під вартою дев’ять місяців.

Київ упевнений, що рішення буде винесено на його користь

Позовна заява в зв’язку з даним інцидентом Україна подала 1 квітня 2019 року. Вона вимагала визнати, що РФ порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року. У серпні 2020 Росія подала попередні заперечення, поставивши під сумнів юрисдикцію арбітражу. Слухання в Гаазі за цими попереднім запереченням проходили з 11 до 16 жовтня.

Згідно із заявою Москви, Україна використовує міжнародний арбітраж для виправдання своєї військової авантюри.

Висновок суддів очікується через кілька місяців. Київ упевнений у своєму успіху і не сумнівається, що рішення буде винесено на його користь.

Нагадаємо

Напередодні Міноборони Росії викликало військового аташе США через інцидент з есмінцем в Японському морі.