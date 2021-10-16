Вопрос юрисдикции суда по захвату украинских моряков в Керченском проливе решится через несколько месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Вопрос юрисдикции международного арбитражного трибунала в Гааге по рассмотрению дела Украины против России об инциденте в Керченском проливе будет решен через несколько месяцев, сообщается в субботу, 16 октября, передает УНН со ссылкой на DW.
Контекст
Поводом для судебного разбирательства стал конфликт, который произошел 25 ноября 2018 года. В тот день три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Крыма при попытке пройти через Керченский пролив из Черного моря в Азовское.
Украинские военные, которые находились на кораблях, а также работники Службы безопасности Украины, которые их сопровождали, были обвинены в незаконном пересечении границы и содержались под стражей девять месяцев.
Киев уверен, что решение будет вынесено в его пользу
Исковое заявление в связи с данным инцидентом Украина подала 1 апреля 2019. Она требовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 Россия подала предварительные возражения, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Слушания в Гааге по этим предварительным возражениям проходили с 11 по 16 октября.
Согласно заявлению Москвы, Украины использует международный арбитраж для оправдания своей военной авантюры.
Вывод судей ожидается через несколько месяцев. Киев уверен в своем успехе и не сомневается, что решение будет вынесено в его пользу.
Напомним
Накануне Минобороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем в Японском море.