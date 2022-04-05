Питання деокупації Маріуполя складне, говорити публічно про це не можемо – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Питання деокупації Маріуполя на сьогодні є дуже складним, влада не може про це говорити публічно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам, пише УНН.
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"Це дуже складно. Військова деокупація Маріуполя на сьогодні складна, і хлопці, які знаходяться там, про це знають. Ми реально на контакті майже щодня. Вони міцні, але їм дуже важко", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що наразі українська влада не може публічно говорити про можливість військового розблокування міста.
Додамо
У заблокованому російськими окупантами Маріуполі в нелюдських умовах продовжує перебувати 130 тисяч цивільних.
У місті тривають запеклі бої між ворожими силами російської федерації та героїчними воїнами Збройних сил України та Національної гвардії.