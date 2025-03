Письменниця висміяла Трампа

Так, Трамп в своєму акаунті написав про те, що пишається своїми письменницькими навичками і зазначив, що фейковий ЗМІ пильно стежать за ним в пошуках помилок. Однак, він зробив одруківку - замість "pore" в значенні "ретельно вивчати", він написав "pour", що означає "наливати".

Роулінг висміяла його в своєму Twitter, назвала "найгеніальнішим письменником у світі" і опублікувала скріншот його твіта із помилкою.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп піддав критиці видання The Washington Post за використання посилань на анонімні джерела, яких, за його словами, не існує.

Трамп не уточнив, про які матеріали йдеться. Раніше він неодноразово звинувачував американські ЗМІ в упередженості і поширенні сфабрикованих новин.

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

someone told him how to spell 'pore'

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/Gf2xxKyFlp

- JK Rowling (@jk_rowling) 3 липня 2018 р.