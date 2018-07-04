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Писательница высмеяла Трампа

Киев  •  УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Американская писательница Джоан Роулинг в своем Twitter высмеяла президента США Дональда Трампа за опечатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт Роулинг. 

Так, Трамп в своем аккаунте написал о том, что гордится своими писательскими навыками и отметил, что фейковые СМИ пристально следят за ним в поисках ошибок. Однако, он сделал опечатку — вместо “pore” в значении “тщательно изучать”, он написал “pour”, что означает “наливать”.

Роулинг высмеяла его в своем Twitter, назвала “самым гениальным писателем в мире” и опубликовала скриншот его твита в ошибкой.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подверг критике издание The Washington Post за использование ссылок на анонимные источники, которые, по его словам, не существуют.

Трамп не уточнил, о каких материалах идет речь. Ранее он неоднократно обвинял американские СМИ в предвзятости и распространении сфабрикованных новостей.

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
someone told him how to spell 'pore'
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/Gf2xxKyFlp

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 3 липня 2018 р.

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