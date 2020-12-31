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Після затяжних консультацій Генасамблея затвердила бюджет ООН на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Після затяжних консультацій Генасамблея ООН затвердила бюджет організації на 2021 рік. Голова 75-ї сесії Генасамблеї Волкан Бозкир підкреслив, що робота з узгодження документа була непростою, але держави змогли досягти консенсусу, повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

Після затяжних консультацій Генасамблея затвердила бюджет ООН на 2021 рік

“Сьогодні унікальний день, такого ще не було в історії ООН, тому що Генеральна Асамблея схвалила регулярний бюджет ООН в самий останній день року”, — оголосив Бозкир.

Зазначається, що Генеральна Асамблея затвердила трохи менше запитаної генеральним секретарем ООН суми, але “різниця несуттєва”. Всього виділено 3, 231 млрд доларів США.

В ООН нагадали, що в минулому році організація відійшла від практики прийняття дворічного бюджету і перейшла до річного бюджету. Генеральний секретар ООН неодноразово підкреслював, що Організація може справлятися з поставленими перед нею завданнями тільки тоді, коли держави-члени виконують свої фінансові зобов’язання в повному обсязі та своєчасно.

Регулярний бюджет ООН складається з внесків держав-членів Організації. Розмір внеску кожної держави обчислюється у відсотках від загальних витрат ООН. Шкалу внесків кожні три роки визначає Генеральна Асамблея ООН. В основу покладено принцип платоспроможності держав. При такому підході враховуються показники валового національного продукту. Якщо економіка конкретної держави розвивається успішно, то зростає і розмір його внесків до бюджету ООН.

Згідно з чинною шкалою, США вносять в регулярний бюджет ООН 22% його загального обсягу, Китай — 12%, Японія — 8,5%, Німеччина — трохи менше 7%, Франція — майже 4,5%, Бразилія — 2,9%, Канада — 2,7%, Росія — 2,4%, Австралія — 2,2%, Казахстан — 0,18%, Україна — 0,05%, Білорусь і Азербайджан — близько 0,04%, Туркменістан і Узбекистан — близько 0,03%, Грузія — 0,008%, Вірменія — 0,007%, Таджикистан — 0,004% Киргизстан — 0,002%.

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