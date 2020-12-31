Після затяжних консультацій Генасамблея затвердила бюджет ООН на 2021 рік

“Сьогодні унікальний день, такого ще не було в історії ООН, тому що Генеральна Асамблея схвалила регулярний бюджет ООН в самий останній день року”, — оголосив Бозкир.

Зазначається, що Генеральна Асамблея затвердила трохи менше запитаної генеральним секретарем ООН суми, але “різниця несуттєва”. Всього виділено 3, 231 млрд доларів США.

В ООН нагадали, що в минулому році організація відійшла від практики прийняття дворічного бюджету і перейшла до річного бюджету. Генеральний секретар ООН неодноразово підкреслював, що Організація може справлятися з поставленими перед нею завданнями тільки тоді, коли держави-члени виконують свої фінансові зобов’язання в повному обсязі та своєчасно.

Регулярний бюджет ООН складається з внесків держав-членів Організації. Розмір внеску кожної держави обчислюється у відсотках від загальних витрат ООН. Шкалу внесків кожні три роки визначає Генеральна Асамблея ООН. В основу покладено принцип платоспроможності держав. При такому підході враховуються показники валового національного продукту. Якщо економіка конкретної держави розвивається успішно, то зростає і розмір його внесків до бюджету ООН.

Згідно з чинною шкалою, США вносять в регулярний бюджет ООН 22% його загального обсягу, Китай — 12%, Японія — 8,5%, Німеччина — трохи менше 7%, Франція — майже 4,5%, Бразилія — 2,9%, Канада — 2,7%, Росія — 2,4%, Австралія — 2,2%, Казахстан — 0,18%, Україна — 0,05%, Білорусь і Азербайджан — близько 0,04%, Туркменістан і Узбекистан — близько 0,03%, Грузія — 0,008%, Вірменія — 0,007%, Таджикистан — 0,004% Киргизстан — 0,002%.