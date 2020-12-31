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После затяжных консультаций Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2021 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. После затяжных консультаций Генассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2021 год. Председатель 75-й сессии Генассамблеи Волкан Бозкыр подчеркнул, что работа по согласованию документа была непростой, но государства смогли достичь консенсуса, сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

После затяжных консультаций Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2021 год

“Сегодня уникальный день, такого еще не было в истории ООН, так как Генеральная Ассамблея одобрила регулярный бюджет ООН в самый последний день года”, — заявил Бозкыр.

Отмечается, что Генеральная Ассамблея утвердила немного меньше запрошенной генеральным секретарем ООН суммы, но “разница несущественна”. Всего выделено 3,231 млрд долларов США.

В ООН напомнили, что в прошлом году организация отошла от практики принятия двухлетнего бюджета и перешла в годовой бюджет. Генеральный секретарь ООН неоднократно подчеркивал, что Организация может справляться с поставленными перед ней задачами только тогда, когда государства-члены выполняют свои финансовые обязательства в полном объеме и своевременно.

Регулярный бюджет ООН состоит из взносов государств-членов Организации. Размер взноса каждого государства исчисляется в процентах от общих расходов ООН. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН. В основу положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитываются показатели валового национального продукта. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН.

Согласно действующей шкале, США вносят в регулярный бюджет ООН 22% его общего объема, Китай — 12%, Япония — 8,5%, Германия — чуть меньше 7%, Франция — почти 4,5%, Бразилия — 2,9% Канада — 2,7%, Россия — 2,4%, Австралия — 2,2%, Казахстан — 0,18%, Украина — 0,05%, Беларусь и Азербайджан — около 0,04%, Туркменистан и Узбекистан — около 0,03%, Грузия — 0,008%, Армения — 0,007%, Таджикистан — 0,004% Кыргызстан — 0,002%.

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