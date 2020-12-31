После затяжных консультаций Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. После затяжных консультаций Генассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2021 год. Председатель 75-й сессии Генассамблеи Волкан Бозкыр подчеркнул, что работа по согласованию документа была непростой, но государства смогли достичь консенсуса, сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
“Сегодня уникальный день, такого еще не было в истории ООН, так как Генеральная Ассамблея одобрила регулярный бюджет ООН в самый последний день года”, — заявил Бозкыр.
Отмечается, что Генеральная Ассамблея утвердила немного меньше запрошенной генеральным секретарем ООН суммы, но “разница несущественна”. Всего выделено 3,231 млрд долларов США.
В ООН напомнили, что в прошлом году организация отошла от практики принятия двухлетнего бюджета и перешла в годовой бюджет. Генеральный секретарь ООН неоднократно подчеркивал, что Организация может справляться с поставленными перед ней задачами только тогда, когда государства-члены выполняют свои финансовые обязательства в полном объеме и своевременно.
Регулярный бюджет ООН состоит из взносов государств-членов Организации. Размер взноса каждого государства исчисляется в процентах от общих расходов ООН. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН. В основу положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитываются показатели валового национального продукта. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН.
Согласно действующей шкале, США вносят в регулярный бюджет ООН 22% его общего объема, Китай — 12%, Япония — 8,5%, Германия — чуть меньше 7%, Франция — почти 4,5%, Бразилия — 2,9% Канада — 2,7%, Россия — 2,4%, Австралия — 2,2%, Казахстан — 0,18%, Украина — 0,05%, Беларусь и Азербайджан — около 0,04%, Туркменистан и Узбекистан — около 0,03%, Грузия — 0,008%, Армения — 0,007%, Таджикистан — 0,004% Кыргызстан — 0,002%.