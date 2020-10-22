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Після запуску Дія City IT-ринок України зросте з 6 до 12 млрд доларів

Після запуску Дія City IT-ринок України зросте з 6 до 12 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За прогнозами експертів, створення комфортних умов для розвитку українського IT-сектора в рамках проекту Дія City дозволить за п'ять років збільшити обсяг індустрії з 6 до 12 мільярдів доларів. При цьому кількість робочих місць в галузі досягне 450 тисяч. Про це йдеться в матеріалі "Альтернатива є: чи здатна Дія City зробити з України світовий IT-хаб", передає УНН.

"Міністерство цифрової трансформації втілило в Дія City систему, що може створити в Україні Кремнієву долину і пишатися національним IT-продуктом. За прогнозами фахівців, обсяг ринку IT в Україні зросте з 6 мільярдів доларів в 2021 році до 12 мільярдів доларів у 2025 році, за п'ять років кількість робочих місць в галузі збільшиться до 450 000", - йдеться в статті.

Проект Міністерства цифрової трансформації Дія City створює спеціальний правовий режим для працівників IT-індустрії і є важливим кроком по залученню великих технологічних компаній в Україні. Для резидентів буде діяти особливий режим оподаткування, захист інтелектуальних прав за європейською моделлю, будуть доступні елементи англійського права і інші особливості.

Резидентство в Дія City при цьому не буде обов'язковим, для компаній, які вирішили не приєднуватися до проекту, продовжать діяти нинішні умови роботи. Вибір про резидентство залишається за кожною окремо взятою компанією.

За словами заступника міністра цифрової трансформації і керівника проекту Олександра Борнякова, Дія City значно розширить можливості для роботи і самореалізації профільних фахівців в Україні.

"Саме тому ми працюємо над Дія City, адже вона дозволить фахівцям працювати в компаніях-мрії, не виїжджаючи з країни. Хочеш працювати у відомій технологічної компанії? Так роби це в Україні. Ми створюємо умови, при яких і ці компанії зможуть бути успішно представленими в нашій країні", - зазначив Борняков.

Нагадаємо, що в 2019 році експорт з України продуктів в сфері IT становив майже 5 млрд дол., а загальний обсяг ринку національних інформаційних технологій становив 6 млрд дол.

Українські Національні Новини

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