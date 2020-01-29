Після “ембарго” ЄС надлишок української курятини піде в інші країни - експерт

“Так, закриття європейського ринку — це болюче питання, але не критичне. Окрім ЄС, Україна сьогодні постачає курятину великій кількості країн. Більша частина українського м’яса птиці іде в арабські країни. На додаток — відкриття ринку Китаю, чого ми чекаємо. В Європу ми поставляємо курятину, але не так багато. Тому, диверсифікувати є куди, і повірте, наші експортери вже про це думають”, — пояснив він.

Тож побоювання, що закриття європейського ринку курятини призведе до надлишку продукту в Україні, і як наслідок, коливання цін і негативний вплив на інші сфери тваринництва — перебільшені, продовжив експерт.

“Не буде курятина дешевшою, бо її в Україні внаслідок заборони більше не стане. Вона, як я вже казав, піде у інші країни.

Тож, нехай свинарі не переживають, що це вб’є їх ринок — у них і без того проблем вистачає”, — зазначає Охріменко.

До того ж, заборона ЄС на ввезення українського м’яса птиці тимчасова, каже він.

"ЄС не на завжди закрив для нас ринок, поставки відновляться. Але на майбутнє ми маємо розуміти, що ми для них — не годувальники, а конкуренти. Власне тому вони на нас і наїжджають", — констатує експерт.

Нагадаємо, 18 січня спалах пташиного грипу зафіксували у фермерському господарстві на Вінниччині. За збігом обставин саме у цьому регіоні розміщуються потужності найбільшого в Україні експортера курятини, компанії МХП.

Попри відсутність будь-яких ризиків інфікування птиці на великих промислових виробництвах, ЄС вирішив раптово заборонити українським експортерам ввезення м’яса птиці, чим шокував українську сторону.

Річ у тім, що пташиний грип з початку року вирував у країнах ЄС, однак Україна не перекривала кордон через домовленості з європейцями. Та цих домовленостей не дотримався ЄС, коли поодинокий спалах грипу було зафіксовано в Україні.

Влада України терміново розпочала консультації з ЄС для пошуку виходу з кризи.

Водночас, експерти розцінюють такі дії ЄС як елемент конкурентної війни з Україною. Детальніше про це читайте тут.

Раніше УНН повідомляв, що за останні роки Україна піднялась в рейтингу світових постачальників курятини у ТОП-5.