После "эмбарго" ЕС избыток украинской курятины пойдет в другие страны - эксперт

"Да, закрытие европейского рынка - это больной вопрос, но не критичный. Кроме ЕС, Украина сегодня поставляет курятину большому количестве стран. Большая часть украинского мяса птицы идет в арабские страны. В дополнение - открытие рынка Китая, чего мы ждем. В Европу мы поставляем курятину, но не так много. Поэтому, диверсифицировать есть куда, и поверьте, наши экспортеры уже об этом думают", - пояснил он.

Поэтому опасения, что закрытие европейского рынка курятины приведет к избытку продукта в Украине, и как следствие, колебанию цен и негативное влияние на другие сферы животноводства - преувеличены, продолжил эксперт.

"Не будет курятина дешевле, потому что ее в Украине вследствие запрета больше не станет. Она, как я уже говорил, пойдет в другие страны.

Поэтому, пусть свиноводы не переживают, что это убьет их рынок - у них и без того проблем хватает", - отмечает Охрименко.

К тому же, запрет ЕС на ввоз украинского мяса птицы временный, говорит он.

"ЕС не навсегда закрыл для нас рынок, поставки возобновятся. Но на будущее мы должны понимать, что мы для них - не кормильцы, а конкуренты. Именно поэтому они нас и наезжают", - констатирует эксперт.

Напомним, 18 января вспышку птичьего гриппа зафиксировали в фермерском хозяйстве Винницкой области. По стечению обстоятельств именно в этом регионе размещаются мощности крупнейшего в Украине экспортера курятины, компании МХП.

Несмотря на отсутствие каких-либо рисков инфицирования птицы на крупных промышленных производствах, ЕС решил внезапно запретить украинским экспортерам ввоз мяса птицы, чем шокировал украинскую сторону.

Дело в том, что птичий грипп с начала года бушевал в странах ЕС, однако Украина не перекрывала границу из-за договоренности с европейцами. И этих договоренностей не придерживался ЕС, когда единичная вспышка гриппа была зафиксирована в Украине.

Власти Украины срочно начали консультации с ЕС для поиска выхода из кризиса.

В то же время, эксперты расценивают такие действия ЕС как элемент конкурентной войны с Украиной. Подробнее об этом читайте здесь.

Ранее УНН сообщал, что за последние годы Украина поднялась в рейтинге мировых поставщиков курятины в ТОП-5.