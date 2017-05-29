Пілоти Феррарі тріумфували на Гран-Прі Формули-1 в Монако
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Монако відбувся черговий етап Формули-1 – Гран-Прі Монако, який завершився перемогою "Феррарі", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Гонка пройшла з великою кількістю аварій і поломок - з дистанції зійшли Даніїл Квят, Ланс Стролл, Стоффель Вандорн, Маркус Ерікссон, Дженсон Баттон, Паскаль Верляйн і Ніко Хюлькенберг.
Перші дві сходинки п'єдесталу завоювали пілоти "Феррарі" Себастьян Феттель і Кімі Райкконен. До п'ятірки кращих увійшли Даніель Ріккардо з "Ред Буллу", Валттері Ботас з "Мерседесу" і Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
Примітно, що один із головних претендентів на чемпіонство Льюїс Хемілтон з "Мерседесу" посів лише 7-й рядок, пропустивши попереду себе ще й Карлоса Сайнса із "Торо Россо".
Варто зазначити, що в особистому заліку Феттель закріпився на вершині – 129 очок. Другим крокує Хемілтон з 104 балами. Боттас третій – 75, а фін Райкконен четвертий – 67.
Додамо, що у Кубку конструкторів "Феррарі" має 196 очок і на 17 випереджає "Мерседес". Зі значним відривом відстає "Ред Булл" – 97.