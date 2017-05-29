Пилоты Феррари торжествовали на Гран-При Формулы-1 в Монако
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Монако состоялся очередной этап Формулы-1 - Гран-При Монако, который завершился победой "Феррари", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Гонка прошла с большим количеством аварий и поломок - с дистанции сошли Даниил Квят, Ланс Стролла, Стоффела Вандорн, Маркус Эрикссон, Дженсон Баттон, Паскаль Верляйн и Нико Хюлькенберг.
Первые две ступени пьедестала завоевали пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен. В пятерку лучших вошли Даниэль Риккардо из "Ред Булл", Валттери Ботас с "Мерседеса" и Макс Ферстаппен ( "Ред Булл").
Примечательно, что один из главных претендентов на чемпионство Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" занял лишь 7-ю строчку, пропустив вперед еще и Карлос Сайнс с "Торо Россо".
Стоит отметить, что в личном зачете Феттель закрепился на вершине - 129 очков. Вторым шагает Хэмилтон из 104 баллами. Боттас третий - 75, а финн Райкконен четвертый - 67.
Добавим, что в Кубке конструкторов "Феррари" имеет 196 очков и на 17 опережает "Мерседес". Со значительным отрывом отстает "Ред Булл" - 97.