"Підтвердження" смерті медиків через "ковід": у Мінсоці повідомили сумну статистику

"Ми бачимо критичну статистику, коли гинуть медики від COVID-19, факт є. Але є законодавство України, яке говорить, що для того, щоб підтвердити, що це професійне захворювання, тобто нещасний випадок на робочому місці... треба пройти відповідну процедуру. Це Держпраці робить, створюється комісія. У комісію входять медичні працівники. Потім акти. Це по два, по три місяці все відбувається. І, звичайно, якщо навіть сьогодні ми візьмемо, що більше ніж 170 вже такі розслідування пройшли, то тільки 30% підтверджує факт, що захворів медик на робочому місці. Всі інші не підтверджуються. Тобто така ще є ситуація", – сказала Лазебна.

За словами міністра, в уряді "чітко знають" заклади, де лікують хворих на COVID-19, і хочуть вивести їх з "усієї бюрократичної процедури цих довгих розслідувань".

Як повідомлялося раніше в УНН, як заявила Лазебна, виплати родинам померлих від COVID-19 медиків надаватимуть за спрощеною процедурою вже з січня.