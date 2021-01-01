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Виплати родинам померлих від COVID-19 медиків надаватимуть за спрощеною процедурою – Лазебна

Київ • УНН

 • 16002 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Від січня уряд планує спростити процес надання допомоги родинам медиків, померлих від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомила в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.

Виплати родинам померлих від COVID-19 медиків надаватимуть за спрощеною процедурою – Лазебна

"Якщо ми знаємо, що ці люди працюють із COVID-19, якщо стався трагічний випадок загибелі медика, то буде спрощена процедура, просто заклад охорони здоров’я робитиме акт щодо захворювання або смерті на робочому місці і будуть такі акти відразу надходити у фонд. Прибираємо велику комісію Держпраці, профпатологи і так далі, і будемо надавати за спрощеним порядком… Я думаю, що січень піде по новому порядку", – наголосила вона.

На даний час, за її словами, таку допомогу виплатили родинам 53 медичних працівників.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лазебна розповіла про проблеми з "ковідними" виплатами через загибель медиків.

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