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Підозрюваного у тяжкому злочині закарпатця депортували зі США

Київ • УНН

 • 9393 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Співробітники поліції Закарпаття затримали в аеропорту “Бориспіль” 33-річного мешканця с. Заріччя Іршавського району, який скоїв удома тяжкий злочин і переховувався від слідства у США. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Підозрюваного у тяжкому злочині закарпатця депортували зі США

"Днями в аеропорту “Бориспіль” столиці працівники Іршавської поліції затримали 33-річного мешканця с.Заріччя Іршавського району, який скоїв удома тяжкий злочин і переховувався від слідства у США", - йдеться у повідомленні.

У лютому ц.р. із ножовим пораненням до Іршавської районної лікарні було доставлено 35-річного мешканця м.Іршави. Потерпілого поранив ножем у центрі міста 33-річний житель с.Заріччя. Злочинець з місця пригоди втік. Потерпілий ледь дійшов до місцевого кафе, де йому викликали “швидку”. Лікарі порятували життя молодого чоловіка.

За даним фактом Іршавська поліція відкрила кримінальне провадження за ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), де передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Однак фігурант справи переховувався від слідства. Спочатку в Україні, а далі виїхав до Європи, звідки попрямував до США. Правоохоронці вжили низку заходів щодо встановлення місця перебування злочинця та депортації його в Україну. Іршавський суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді затримання та доставлення в суд.

І от минулого тижня втікача було депортовано із США в Україну. Працівники Іршавського відділення поліції виїхали в аеропорт “Бориспіль” м. Києва, де затримали 33-річного мешканця села Заріччя та доставили його до Іршавського райсуду. Там йому було обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою строком на 60 днів. Досудове розслідування у справі триває.

Як повідомляв УНН 25 травня, підозрювану в тяжкому злочину рівнянку екстрадовано з Єгипту.

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