Подозреваемого в тяжком преступлении закарпатца депортировали из США

"На днях в аэропорту "Борисполь" столицы работники Иршавской полиции задержали 33-летнего жителя Заречье Иршавского района, который совершил дома тяжкое преступление и скрывался от следствия в США", - говорится в сообщении.

В феврале 2017 года с ножевым ранением в Иршавскую районную больницу был доставлен 35-летний житель г. Иршава. Его ранил ножом в центре города 33-летний житель Заречье. Преступник с места происшествия скрылся. Пострадавший едва дошел до местного кафе, где ему вызвали "скорую". Врачи спасли жизнь молодого человека.

По данному факту Иршавская полиция открыла уголовное производство по ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), предусматривающей лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Однако фигурант дела скрывался от следствия. Сначала в Украине, затем уехал в Европу, откуда направился в США. Правоохранители предприняли ряд мер по установлению места нахождения преступника и депортации его в Украину. Иршавский суд избрал мужчине меру пресечения в виде задержания и доставки в суд.

И вот на прошлой неделе беглеца депортировали из США в Украину. Работники Иршавского отделения полиции выехали в аэропорт "Борисполь" г. Киева, где задержали 33-летнего жителя села Заречье и доставили его в Иршавского райсуда. Там ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 дней. Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщал УНН 25 мая, подозреваемую в тяжком преступлении ровенчанку экстрадировали из Египта.