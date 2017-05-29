Подозреваемого в тяжком преступлении закарпатца депортировали из США

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39971 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 97360 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111686 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124530 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144660 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159567 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122993 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138763 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189760 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291094 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.8м/с
77%
Популярные новости

Mercedes-Benz сообщил о замедлении темпов продаж: с чем это связано

7 апреля, 16:10 • 12117 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 14157 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13343 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12145 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12949 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187442 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243999 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445617 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398694 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483697 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27602 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27346 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42104 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64440 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70814 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Подозреваемого в тяжком преступлении закарпатца депортировали из США

Киев • УНН

 • 9393 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сотрудники полиции Закарпатья задержали в аэропорту "Борисполь" 33-летнего жителя с. Заречье Иршавского района, который совершил дома тяжкое преступление и скрывался от следствия в США. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Подозреваемого в тяжком преступлении закарпатца депортировали из США

"На днях в аэропорту "Борисполь" столицы работники Иршавской полиции задержали 33-летнего жителя Заречье Иршавского района, который совершил дома тяжкое преступление и скрывался от следствия в США", - говорится в сообщении.

В феврале 2017 года с ножевым ранением в Иршавскую районную больницу был доставлен 35-летний житель г. Иршава. Его ранил ножом в центре города 33-летний житель Заречье. Преступник с места происшествия скрылся. Пострадавший едва дошел до местного кафе, где ему вызвали "скорую". Врачи спасли жизнь молодого человека.

По данному факту Иршавская полиция открыла уголовное производство по ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), предусматривающей лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Однако фигурант дела скрывался от следствия. Сначала в Украине, затем уехал в Европу, откуда направился в США. Правоохранители предприняли ряд мер по установлению места нахождения преступника и депортации его в Украину. Иршавский суд избрал мужчине меру пресечения в виде задержания и доставки в суд.

И вот на прошлой неделе беглеца депортировали из США в Украину. Работники Иршавского отделения полиции выехали в аэропорт "Борисполь" г. Киева, где задержали 33-летнего жителя села Заречье и доставили его в Иршавского райсуда. Там ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 дней. Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщал УНН 25 мая, подозреваемую в тяжком преступлении ровенчанку экстрадировали из Египта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.67
Bitcoin
$79,017.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.34
Ethereum
$1,544.73