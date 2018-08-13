Підлітку в РФ під час стрибка з тарзанки відірвало руку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Підліток в Алтайському краї в Росії залишився без руки в результаті стрибка з тарзанки в річку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу місцевого управління СК РФ.
"Вдень 10 серпня біля водойми в селі Мараліха Чаришського району троє підлітків стрибали в річку з так званої "мотузки - тарзанки", прив'язаної до дерева. У якийсь момент рука 13-річного хлопчика потрапила в петлю на кінці мотузки, внаслідок чого сталася її механічна ампутація", - повідомили в СК РФ.
За цим фактом проводиться дослідча перевірка. Вертольотом санавіації підлітка доставили в медичний заклад крайового центру.
"Слідства має з'ясувати обставини, за яких неповнолітній отримав важку травму, а також причини перебування дітей у невстановлених для купання місцях. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення", - додали російські слідчі.
Нагадаємо, у Львівській області від удару струмом загинув рибалка.