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Подростку в РФ оторвало руку во время прыжка с тарзанки

Киев • УНН

 • 13486 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Подросток в Алтайском крае в России остался без руки в результате прыжка с тарзанки в реку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу местного управления СК РФ.

Подростку в РФ оторвало руку во время прыжка с тарзанки

"Днем 10 августа возле водоема в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с так называемой "веревки - тарзанки", привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация", - сообщили в СК РФ.

По данному факту проводится доследственная проверка. Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра.

"Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили российские следователи.

Напомним, во Львовской области от удара током погиб рыбак.

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