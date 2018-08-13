Подростку в РФ оторвало руку во время прыжка с тарзанки

"Днем 10 августа возле водоема в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с так называемой "веревки - тарзанки", привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация", - сообщили в СК РФ.

По данному факту проводится доследственная проверка. Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра.

"Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили российские следователи.

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