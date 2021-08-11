Підірвав би всіх, але заважають кайданки: у Києві юнак вкрав у дівчинки телефон і погрожував всім навколо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Дніпровському районі столиці юнак викрав телефон в 11-річної дівчинки, а після затримання погрожував, що підірвав би всіх, якби кайданки не заважали, передає УНН.
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У Дніпровському районі поліція виявила та затримала юнака, що ймовірно причетний до пограбування дитини. Попередньо 11-річна дівчинка відпочивала у парку з подругами, коли до них підійшов хлопець, схопив телефон та пішов з місця.
Дівчата викликали поліцію та дали опис підозванного. Його знайшли неподалік у дворі, коли той розпивав спиртні напої.
За словами очевидців, телефон у юнака був з собою, але затриманий запевняв, що купив його у перехожого, а всі навколо брешуть і він би їх підірвав, але заважають кайданки.
Надалі ним займатимуться правоохоронці.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
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