Під Полтавою вже третю добу не можуть погасити пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пожежу на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів під Полтавою ще досі повністю не ліквідували. Про це журналісту УНН розповів речник ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.
"Сьогодні ліквідували 0,5 га, а загалом за вчора і сьогодні ліквідовано 1,4 га. Пожежу продовжують гасити",- сказав Шкаревський.
Нагадаємо, пожежа виникла на площі близько 2 га.
Як повідомляв УНН, 31 липня під Полтавою сталася пожежа на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів.