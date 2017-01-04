Під Миколаєвом поїзд "Інтерсіті" збив людину
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні вдень недалеко від Миколаєва, на переїзді, поїзд “Інтерсіті” сполученням “Київ-Херсон” збив людину. Інформацію про трагедію УНН підтвердили у ГУНП в Миколаївській області.
Як стало відомо, інцидент стався в Баштанському районі недалеко від залізничної станції "Явкине" біля села Добре.
В результаті трагедії постраждала особа, що йшла по залізничній колії. На місці події працюють медики та слідчо-оперативна група райвідділу поліції.
В поліції уточнили, що надзвичайна подія сталася близько 14:00 години.
Нагадаємо, 3 січня поїзд "Інтерсіті+" "Київ-Львів-Перемишль" збив чоловіка.