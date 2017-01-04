Под Николаевом поезд "Интерсити" сбил человека
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня днем недалеко от Николаева, на переезде, поезд "Интерсити" сообщением "Киев-Херсон" сбил человека. Информацию о трагедии УНН подтвердили в ГУНП в Николаевской области.
Как стало известно, инцидент произошел в Баштанском районе недалеко от железнодорожной станции "Явкино" у села Доброе.
В результате трагедии пострадал человек, который шел по железнодорожному пути. На месте происшествия работают медики и следственно-оперативная группа райотдела милиции.
В полиции уточнили, что ЧП произошло около 14:00 часов.
Напомним, 3 января поезд "Интерсити +" "Киев-Львов-Перемышль" сбил мужчину .