Під Києвом маршрутка з пасажирами зіштовхнулась із легковиком: двох людей госпіталізували
Київ • УНН
25 червня на ділянці дороги між населеним пунктами Потоки та Тараща зіткнулися маршрутний мікроавтобус “Volkswagen” та легковик. За даними правоохоронців, в автобусі перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей.
У Київській області сталась ДТП за участі легковика та маршрутки, де перебувало 10 пасажирів. Як повідомили у поліції Київської області, у результаті аварії ушпиталили двох людей, передає УНН.
Деталі
Попередньо відомо, що 25 червня на ділянці дороги між населеним пунктами Потоки та Тараща зіткнулися маршрутний мікроавтобус "Volkswagen" та легковик.
За даними правоохоронців, в автобусі перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, які за попередньою інформацією отримали легкі ушкодження.
"Одну пасажирку госпіталізували з травмою голови. Наразі поліцейські очікують остаточну інформацію від лікарів. Окрім того, 36-річного водія легкового автомобіля ушпиталили до медичного закладу з підозрою на травму голови та переломи нижніх кінцівок", - додали у поліції.
На Київщині в ДТП постраждала однорічна дитина 25.06.24, 10:34 • 12398 переглядiв