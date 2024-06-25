В Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки, где находилось 10 пассажиров. Как сообщили в полиции Киевской области, в результате аварии госпитализировали двух человек, передает УНН.

Детали

Предварительно известно, что 25 июня на участке дороги между населенным пунктами Потоки и Тараща столкнулись маршрутный микроавтобус "Volkswagen" и легковушка.

По данным правоохранителей, в автобусе находилось 10 пассажиров, среди них двое детей: 13-летняя девочка и 15-летний парень, которые по предварительной информации получили легкие повреждения.

"Одну пассажирку госпитализировали с травмой головы. Сейчас полицейские ожидают окончательную информацию от врачей. Кроме того, 36-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на травму головы и переломы нижних конечностей", - добавили в полиции.

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