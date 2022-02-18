Під Києвом зіткнулися мікроавтобус та кросовер: четверо людей у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні зранку під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та кросовера Renault Duster. Внаслідок зіткнення четверо осіб госпіталізовано до лікарні, передає УНН з посиланням на інформацію патрульної поліції Київської області.
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Автопригода сталася в селищі Липівка Бучанського району. Близько 8-ї години ранку на вулиці Шевченка, поблизу будинку 30, зіткнулися маршрутний транспортний засіб Volkswagen та автомобіль Renault Duster.
Попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з мікроавтобусом. Четверо осіб шпиталізовано до лікарні.
Наразі можливе ускладнення руху на вказаному відрізку дороги. Патрульні займаються охороною місця події та регулюванням руху. Слідчі встановлюють всі обставини автопригоди.
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