Под Киевом столкнулись микроавтобус и кроссовер: четыре человека в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня утром под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и кроссовера Renault Duster. В результате столкновения четыре человека госпитализированы в больницу, передает УНН со ссылкой на информацию патрульной полиции Киевской области.
Детали
Автопроисшествие произошло в поселке Липовка Бучанского района. Около 8 часов утра на улице Шевченко, вблизи дома 30, столкнулись маршрутное транспортное средство Volkswagen и автомобиль Renault Duster.
Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с микроавтобусом. Четыре человека госпитализированы в больницу.
Сейчас возможно затруднение движения на указанном отрезке дороги. Патрульные занимаются охраной места происшествия и регулированием движения. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
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