Під час ворожої атаки рф на Київщину в притулку загинув кіт: у нього не витримало серце

Під час масованої російської атаки рф 2 січня у притулку на Київщині загинув кіт на прізвисько Жовтень. У тварини не витримало серце, повідомила організація "Зоопатруль", пише УНН.

Деталі

Як зазначається, у притулку 2 січня було дуже гучно від обстрілів рф та роботи ППО. Пізніше зникло світло.

Деталі

Як повідомляється, кіт потрапив у притулок у жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. Жовтень повністю одужав. У січні він мав їхати до Парижу в нову родину. Однак не зміг пережити обстріли рф.

Ще в березні 22-го ми не раз бачили, як тварини вмирають не від голоду і спраги, а від страху... Загублені, покинуті, перелякані, ті, які втратили господарів або самі не пережили обстріли - ще один жахливий наслідок війни і агресії ворожої країни