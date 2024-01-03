Під час ворожої атаки рф на Київщину в притулку загинув кіт: у нього не витримало серце
Київ • УНН
Упритулку від серцевого нападу помер кіт на ім'я Жовтень, який загинув від шуму, спричиненого російською атакою.
Під час масованої російської атаки рф 2 січня у притулку на Київщині загинув кіт на прізвисько Жовтень. У тварини не витримало серце, повідомила організація "Зоопатруль", пише УНН.
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Як зазначається, у притулку 2 січня було дуже гучно від обстрілів рф та роботи ППО. Пізніше зникло світло.
Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці. У Жовтня не витримало серце
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Як повідомляється, кіт потрапив у притулок у жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. Жовтень повністю одужав. У січні він мав їхати до Парижу в нову родину. Однак не зміг пережити обстріли рф.
Ще в березні 22-го ми не раз бачили, як тварини вмирають не від голоду і спраги, а від страху... Загублені, покинуті, перелякані, ті, які втратили господарів або самі не пережили обстріли - ще один жахливий наслідок війни і агресії ворожої країни
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У Києві через ворожу атаку 2 січня кількість постраждалих зросла до 54. Дві людини загинули.