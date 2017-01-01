Під час святкування Нового року грубих порушень правопорядку на Вінниччині не було
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 1 січня. УНН. У Вінницькій області провели 125 новорічних масових заходів, в яких грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомили у відділі комунікації ГУНП Вінницької області.
Майже 650 правоохоронців працювали цієї ночі в посиленому режимі.
“Участь у масових заходах взяло майже 30 тис. вінничан. Вибухотехніки та кінологи перед початком проведення заходів обстежили місця масових святкувань. Жодних небезпечних вибухових предметів не було виявлено”, — розповіли у відділі комунікації ГУНП.
До того ж, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі до 10 січня.
Нагадаємо, за даними Нацполіції, в Україні не зафіксувано серйозних правопорушень під час святкувань Нового року.