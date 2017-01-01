Під час святкування Нового року грубих порушень правопорядку на Вінниччині не було

Майже 650 правоохоронців працювали цієї ночі в посиленому режимі.

“Участь у масових заходах взяло майже 30 тис. вінничан. Вибухотехніки та кінологи перед початком проведення заходів обстежили місця масових святкувань. Жодних небезпечних вибухових предметів не було виявлено”, — розповіли у відділі комунікації ГУНП.

До того ж, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі до 10 січня.

Нагадаємо, за даними Нацполіції, в Україні не зафіксувано серйозних правопорушень під час святкувань Нового року.