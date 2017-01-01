Во время празднования Нового года грубых нарушений правопорядка в Винницкой области не было
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 1 января. УНН. В Винницкой области провели 125 новогодних массовых мероприятий, во время проведения которых грубых нарушений правопорядка не зафиксировано. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщили в отделе коммуникации ГУНП Винницкой области.
Почти 650 правоохранителей работали ночью в усиленном режиме.
"Участие в массовых мероприятиях приняли почти 30 тыс. винничан. Взрывотехники и кинологи перед началом проведения мероприятий обследовали места массовых празднований. Никаких опасных взрывчатых предметов не было обнаружено", - рассказали в отделе коммуникации ГУНП.
К тому же, правоохранители будут работать в усиленном режиме до 10 января.
Напомним, по данным Нацполиции, в Украине не зафиксувано серьезных правонарушений во время празднования Нового года.