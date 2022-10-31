Під час обшуків на Одеській митниці знайшли гелікоптер Мі-2

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"Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням", - йдеться в повідомленні.

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Наразі тривають слідчі дії, поінформували у відомстві. Працівники ДБР встановлюють власників гвинтокрила та обставини його переміщення. Крім цього, буде надана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах війни проти України не посприяли своєчасному розмитненню техніки.

Зазначається, що вертоліт вилучили, на даний момент вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

Додамо

ДБР виявило на Одеській митниці схему приховування товарів від розмитнення. Станом на 18 жовтня працівники нарахували збитків на 47 млн гривень.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань повідомило, що блокувало корупційну схему чиновників Дніпропетровської області, які намагалися нажитися на продажі гуманітарної допомоги під час війни.