П’ять захопливих детективних серіалів: що подивитись цими вихідними

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58144 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116364 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155131 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125582 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116927 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117289 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147121 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75769 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84274 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183297 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46411 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34904 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32889 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32605 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30253 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155139 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147122 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183300 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519946 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8451 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35586 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35048 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37142 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60177 перегляди
Актуальне
П’ять захопливих детективних серіалів: що подивитись цими вихідними

П’ять захопливих детективних серіалів: що подивитись цими вихідними

Київ • УНН

 • 193598 перегляди

УНН пропонує добірку з п'яти захоплюючих детективних серіалів різних жанрів та країн. Серед них "Темні вітри", "Ґрейс", "Детектив з Челсі", "Ґранчестер" та "Шервуд".

Складні розслідування та напружені сюжети, таємниці, інтриги й розчарування і звісно неперевершена акторська гра, все це і не тільки чекає на поціновувачів кіно. УНН пропонує добірку детективних серіалів, які можна переглянути у вихідні.

Темні вітри

(Dark Winds) 2022 – ця історія про Ліфорна і Чі, двох поліцейських з племені навахо на південному заході США в 1970-х роках, які змушені кинути виклик власним віруванням, шукаючи докази у справі про подвійне вбивство.

Жанр: Кримінал, Драма, Містика

Країна: США

Режисер: Кріс Ейр, Сенфорд Букставер, Майкл Нанкін, Біллі Лютер

Актори: Зак Маккларен, Кайова Гордон, Джесіка Маттен, Діана Елісон, Елва Гуерра та інші.

Ґрейс

(Grace) 2021 - ця історія про детектив з міста Брайтон Рой Ґрейс, працьовитого поліцейського, який віддав своє життя роботі. Ґрейс проводить розслідування давно забутих незавершених справ які не мають шансів на успіх. Головний герой зациклений на зникненні своєї дружини Сенді. Неординарні методи роботи чоловіка ставлять під загрозу його кар'єру, але Ґрейс продовжує слідувати обраному курсу.

Жанр: Серіал, Драма, Кримінал

Країна: Велика Британія

Режисер: Джон Александр, Джулія Форд

Актори: Джон Сімм, Річі Кемпбелл, Вільям Ендрюс, Рекі Айола, Ендріан Роулінс, Лора Ельфінстон, Бред Моррісон, Амака Окафор, Аліша Бейлі, Метт Стокоу, Том Вестон-Джонс, Сайлас Карсон, Александр Кобб, Метт Вейкфорд.

Детектив з Челсі

(The Chelsea Detective) 2022 - ця історія про ексцентричного інспектора поліції Макса Арнольда та його проникливої помічниці Прії Шамсі, які несуть службу в Челсі, історичному районі Лондона, де життя заможних верств населення контрастує із засиллям тяжких злочинів.

Жанр: Кримінал, Детектив

Країна: США

Режисер: Дарсія Мартін, Річард Сайні

Актори: Едріан Скарборо, Соніта Банкоул, Люсі Фелпс, Софі Лі Стоун та інші.

Ґранчестер

(Grantchester) 2014 – події розгортаються у 1953 році. Сідні Чемберс - вікарій із Ґранчестера, крихітного, мальовничого села, яке розташоване неподалік Кембриджу. Опинившись у небезпечному світі зради та брехні, Сідні починає розслідувати серію таємничих убивств, що відбуваються на території села. У детективній пригоді вікарію допомагають досвідчений інспектор Джорді Кітінг, священник Леонард Фінч та строга економка, місіс Магвайр.

Жанр: Серіал, Драма, Детектив, Кримінал

Країна: Велика Британія

Режисер: Роб Еванс, Тім Файвелл, Едвард Беннетт

Актори: Джеймс Нортон, Робсон Грін, Тесса Пік-Джонс, Ел Вівер, Кейсі Ейнсворт, Том Бріттні, Нік Брімбл, Скай Люсія Дегруттола, Бредлі Голл.

Шервуд

(Sherwood) 2022 - У шахтарському селищі з різницею у два тижні відбуваються два страшні вбивства, які шокують. Поки злочинці ховаються в шервудському лісі, відносини між жителями сягають напруги. Сусіди підозрюють сусідів, антипатії загострюються, дістається і поліції, яка окупувала поселення. Серіал створений на реальних подіях.

Жанр: Кримінал, Детектив

Країна: Велика Британія

Режисер: Льюіс Арнольд, Бен А. Уільямс

Актори: Девід Морріссі, Леслі Менвілл, Роберт Гленістер, Клер Рашбрук, Кевін Дойл, Лоррейн Ешборн, Перрі Фіцпатрік, Філіп Джексон, Клер Холман, Теренс Мейнард та інші.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

УНН Lite
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
spolucheni-shtatyСполучені Штати
londonЛондон

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88