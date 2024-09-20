П’ять захопливих детективних серіалів: що подивитись цими вихідними

Складні розслідування та напружені сюжети, таємниці, інтриги й розчарування і звісно неперевершена акторська гра, все це і не тільки чекає на поціновувачів кіно. УНН пропонує добірку детективних серіалів, які можна переглянути у вихідні.

Темні вітри

(Dark Winds) 2022 – ця історія про Ліфорна і Чі, двох поліцейських з племені навахо на південному заході США в 1970-х роках, які змушені кинути виклик власним віруванням, шукаючи докази у справі про подвійне вбивство.

Жанр: Кримінал, Драма, Містика

Країна: США

Режисер: Кріс Ейр, Сенфорд Букставер, Майкл Нанкін, Біллі Лютер

Актори: Зак Маккларен, Кайова Гордон, Джесіка Маттен, Діана Елісон, Елва Гуерра та інші.

Ґрейс

(Grace) 2021 - ця історія про детектив з міста Брайтон Рой Ґрейс, працьовитого поліцейського, який віддав своє життя роботі. Ґрейс проводить розслідування давно забутих незавершених справ які не мають шансів на успіх. Головний герой зациклений на зникненні своєї дружини Сенді. Неординарні методи роботи чоловіка ставлять під загрозу його кар'єру, але Ґрейс продовжує слідувати обраному курсу.

Жанр: Серіал, Драма, Кримінал

Країна: Велика Британія

Режисер: Джон Александр, Джулія Форд

Актори: Джон Сімм, Річі Кемпбелл, Вільям Ендрюс, Рекі Айола, Ендріан Роулінс, Лора Ельфінстон, Бред Моррісон, Амака Окафор, Аліша Бейлі, Метт Стокоу, Том Вестон-Джонс, Сайлас Карсон, Александр Кобб, Метт Вейкфорд.

Детектив з Челсі

(The Chelsea Detective) 2022 - ця історія про ексцентричного інспектора поліції Макса Арнольда та його проникливої помічниці Прії Шамсі, які несуть службу в Челсі, історичному районі Лондона, де життя заможних верств населення контрастує із засиллям тяжких злочинів.

Жанр: Кримінал, Детектив

Країна: США

Режисер: Дарсія Мартін, Річард Сайні

Актори: Едріан Скарборо, Соніта Банкоул, Люсі Фелпс, Софі Лі Стоун та інші.

Ґранчестер

(Grantchester) 2014 – події розгортаються у 1953 році. Сідні Чемберс - вікарій із Ґранчестера, крихітного, мальовничого села, яке розташоване неподалік Кембриджу. Опинившись у небезпечному світі зради та брехні, Сідні починає розслідувати серію таємничих убивств, що відбуваються на території села. У детективній пригоді вікарію допомагають досвідчений інспектор Джорді Кітінг, священник Леонард Фінч та строга економка, місіс Магвайр.

Жанр: Серіал, Драма, Детектив, Кримінал

Країна: Велика Британія

Режисер: Роб Еванс, Тім Файвелл, Едвард Беннетт

Актори: Джеймс Нортон, Робсон Грін, Тесса Пік-Джонс, Ел Вівер, Кейсі Ейнсворт, Том Бріттні, Нік Брімбл, Скай Люсія Дегруттола, Бредлі Голл.

Шервуд

(Sherwood) 2022 - У шахтарському селищі з різницею у два тижні відбуваються два страшні вбивства, які шокують. Поки злочинці ховаються в шервудському лісі, відносини між жителями сягають напруги. Сусіди підозрюють сусідів, антипатії загострюються, дістається і поліції, яка окупувала поселення. Серіал створений на реальних подіях.

Жанр: Кримінал, Детектив

Країна: Велика Британія

Режисер: Льюіс Арнольд, Бен А. Уільямс

Актори: Девід Морріссі, Леслі Менвілл, Роберт Гленістер, Клер Рашбрук, Кевін Дойл, Лоррейн Ешборн, Перрі Фіцпатрік, Філіп Джексон, Клер Холман, Теренс Мейнард та інші.